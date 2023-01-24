Польша официально обратилась в Германию за разрешением на передачу танков Украине
Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать танки Leopard 2
Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в twitter.
По его словам, заявка на передачу танков Leopard для Украины была передана германской стороне.
"Немцы уже получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" - написал Блащак.
- 19 января Польша заявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.
- Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- 24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение для передачи .
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