Польша официально обратилась в Германию за разрешением на передачу танков Украине

Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в twitter.

По его словам, заявка на передачу танков Leopard для Украины была передана германской стороне.

"Немцы уже получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" - написал Блащак.

19 января Польша заявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение для передачи .

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