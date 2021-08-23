Польша объявила о строительстве забора на границе с Беларусью
23 августа Польша объявила, что построит забор высотой 2,5 м по всей протяженности границы с Беларусью
Об этом заявил министр обороны Польщии Мариуш Блащак в Twitter.
"На границе с Беларусью будет построена новая прочная ограда высотой 2,5 метра. Для помощи пограничникам будет привлечено больше военнослужащих. Вскоре я представлю подробности дальнейшего привлечения Вооруженных сил Польши", - написал Блащак в Twitter.
На прошлой неделе Блащак сообщил, что военные вместе с пограничной службой уже патрулируют приграничный участок с Беларусью, и "в операции участвует более 900 солда".
Читайте также: "Неприемлемая атака с целью давления на ЕС": главы МВД Евросоюза осудили высылку Беларусью мигрантов в соседние страны
Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, комментируя заявление построении забора, сказал, что "Польша и страны Балтии будут защищать свои границы".
Он напомнил, что восточные границы этих стран являются также внешними границами ЕС, и их охрана "является обязанностью каждого правительства". На вопрос о строительстве забора на границе он сказал, что мы имеем дело с "гибридной войной".
Дворчик также сообщил о готовящейся гуманитарной помощи для мигрантов в Беларуси. "Эту помощь следует оказывать людям, оказавшимся в Беларуси", - сказал он.
По его словам, в понедельник польская сторона встретится с представителями белорусской дипломатии и ожидает услышать ответ о том, будет ли эта страна принимать помощь из Польши.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное