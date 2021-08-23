Польша объявила о строительстве забора на границе с Беларусью

Об этом заявил министр обороны Польщии Мариуш Блащак в Twitter.



"На границе с Беларусью будет построена новая прочная ограда высотой 2,5 метра. Для помощи пограничникам будет привлечено больше военнослужащих. Вскоре я представлю подробности дальнейшего привлечения Вооруженных сил Польши", - написал Блащак в Twitter.



На прошлой неделе Блащак сообщил, что военные вместе с пограничной службой уже патрулируют приграничный участок с Беларусью, и "в операции участвует более 900 солда".



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Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, комментируя заявление построении забора, сказал, что "Польша и страны Балтии будут защищать свои границы".

Он напомнил, что восточные границы этих стран являются также внешними границами ЕС, и их охрана "является обязанностью каждого правительства". На вопрос о строительстве забора на границе он сказал, что мы имеем дело с "гибридной войной".

Дворчик также сообщил о готовящейся гуманитарной помощи для мигрантов в Беларуси. "Эту помощь следует оказывать людям, оказавшимся в Беларуси", - сказал он.

По его словам, в понедельник польская сторона встретится с представителями белорусской дипломатии и ожидает услышать ответ о том, будет ли эта страна принимать помощь из Польши.