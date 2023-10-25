Польша объявила о назначении нового посла в Украине
Новым послом Польши в Украине стал 68-летний Ярослав Гузы
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.
"Ярослав Гузы станет послом Республики Польша в Украине", – говорится в сообщении.
Также МИД страны назначил послов во Вьетнаме, Боснии и Герцеговине и Анголита добавил фото вручения приказов о назначении всем четырём послам.
Кто такой Ярослав Гузы
Ярослав Гузы - имеет социологическое образование, а во времена коммунизма был активным оппозиционером, за что был интернирован, передает Укринформ. В начале 90-х был советником министра обороны, а после этого занимался частным предпринимательством. Его жена – известная польская журналистка, гендиректор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевская-Гузы.
Ярослав Гузы вступает в должность Посла Польши в Украине вместо Бартоша Цихоцкого, который находится в должности с февраля 2019 года.
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