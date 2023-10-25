Польша объявила о назначении нового посла в Украине

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

"Ярослав Гузы станет послом Республики Польша в Украине", – говорится в сообщении.

Также МИД страны назначил послов во Вьетнаме, Боснии и Герцеговине и Анголита добавил фото вручения приказов о назначении всем четырём послам.

Кто такой Ярослав Гузы

Ярослав Гузы - имеет социологическое образование, а во времена коммунизма был активным оппозиционером, за что был интернирован, передает Укринформ. В начале 90-х был советником министра обороны, а после этого занимался частным предпринимательством. Его жена – известная польская журналистка, гендиректор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевская-Гузы.

Ярослав Гузы вступает в должность Посла Польши в Украине вместо Бартоша Цихоцкого, который находится в должности с февраля 2019 года.