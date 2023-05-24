Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на открытии оборонной конференции на Национальном стадионе.

"Мы приступаем к реализации программы Orka. В этом году мы планируем запустить процедуру закупки подлодок вместе с передачей необходимых технологий", — сказал он.

Министр отметил, что вскоре предоставит более подробную информацию о количестве, оборудовании и основных характеристиках лодок.

"Мы хотим, чтобы наши подлодки отличались высокой автономностью и мощностью с точки зрения оснащения вооружением, а также гибкостью конфигурации. Но также были адаптированы к незаметному передвижению на высокой скорости и длительному нахождению под водой. Корабли должны иметь возможность использовать торпеды, а также крылатые ракеты, запускаемые из-под воды, которые способны поражать цели в глубине территории агрессора", – сказал Блащак.

Проект по закупке лодок был задуман еще в 2012 году, но через три года его приостановили.

Поляки рассматривают три типа субмарин, которые могут быть закуплены. Это субмарина Type 212A и 214A германского холдинга Thyssen Krupp Marine Systems, субмарина типа SCORPENE французской компании Naval group и субмарина типа A26 шведской компании Saab Kockums.