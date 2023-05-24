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Польша объявила о намерении приобрести подлодки, способные нести крылатые ракеты большой дальности

24 мая, 2023 среда
15:09
Мир

Польша планирует закупку боевых подводных лодок, способных нести крылатые ракеты большой дальности. Лодки должны заменить советскую субмарину проекта 877 Палтус

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на открытии оборонной конференции на Национальном стадионе.

"Мы приступаем к реализации программы Orka. В этом году мы планируем запустить процедуру закупки подлодок вместе с передачей необходимых технологий", — сказал он.

Министр отметил, что вскоре предоставит более подробную информацию о количестве, оборудовании и основных характеристиках лодок.

"Мы хотим, чтобы наши подлодки отличались высокой автономностью и мощностью с точки зрения оснащения вооружением, а также гибкостью конфигурации. Но также были адаптированы к незаметному передвижению на высокой скорости и длительному нахождению под водой. Корабли должны иметь возможность использовать торпеды, а также крылатые ракеты, запускаемые из-под воды, которые способны поражать цели в глубине территории агрессора", – сказал Блащак.

Проект по закупке лодок был задуман еще в 2012 году, но через три года его приостановили.

Поляки рассматривают три типа субмарин, которые могут быть закуплены. Это субмарина Type 212A и 214A германского холдинга Thyssen Krupp Marine Systems, субмарина типа SCORPENE французской компании Naval group и субмарина типа A26 шведской компании Saab Kockums.

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