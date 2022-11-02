Польша объявила о начале строительства забора с колючей проволокой на границе с РФ

Об этом сообщается в заявлении министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе", – объявил Блащак.

По его словам, забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которую используют армии по всему миру, будет три слоя.