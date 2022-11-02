Польша объявила о начале строительства забора с колючей проволокой на границе с РФ
В Польше приняли решение построить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ
Об этом сообщается в заявлении министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе", – объявил Блащак.
По его словам, забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которую используют армии по всему миру, будет три слоя.
- 4 августа стало известно, что правительство Республики Польша планирует установить в этом году на границе с Калининградской областью электрический забор.
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