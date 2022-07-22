Польша обвинила Германию в задержке вооружения, которое Варшава должна была получить вместо переданного Украине

Об этом сообщает Европейская правда

"Обещания Германии предоставить танки в обмен (на поставку польских танков Украине) оказались обманными маневрами", - цитирует издание слова польского дипломата по его беседе с еженедельником Spiegel.

Речь идет о том, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Германия вместо поставок большого количества западной техники предложила схему "кругового обмена". Согласно этой схеме, другие страны (а сейчас речь идет о Польше, Румынии, Чехии и в скором времени – Словакии) передают Киеву собственные запасы советской техники в обмен на более современную немецкую. Однако, по словам заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, Германия своих обещаний по поставкам оружия не выполнила.

Еще в мае Польша публично заявила, что предложенные Германией танки устаревшие. Берлин также предлагал предоставить полякам 20 современных танков, но только с весны 2023 года и в количестве один танк в месяц.

"Нам предложили символическое число танков. Трудно воспринять это как серьезное предложение после того, как мы предоставили более 200 танков Украине за два месяца", – сетует Шимон Шинковский и добавляет, что сегодня Варшава получает танки из США и Великобритании.

18 июля в эфире всеукраинского телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иностранное вооружение существенно изменило ситуацию на фронте.

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