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Польша обратилась к руководству ООН за поддержкой в вопросе репараций от Германии за Вторую мировую

3 января, 2023 вторник
18:28
Мир

Польша обратилась к ООН с просьбой поддержать инициативу по выплате Германией военных репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны

Об этом рассказывает " Укринформ ".

С таким заявлением во время пресс-конференции в Варшаве выступил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

"Я обращаюсь к лидерам ООН о сотрудничестве и поддержке наших усилий по получению военных возмещений, нанесенных Польше Германией", - заявил Мулярчик.

По словам заместителя, Германия не сотрудничает с Польшей по этому вопросу. Мулярчик сообщил, что Польша три месяца назад направила в Германию дипломатическую ноту по делу возмещений, но не получила официального ответа, поэтому страна подняла его на международный уровень.

В Польше заявили, что обратятся к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю Генсамблеи ООН Чабе Кереши, председателю Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Кроме того, страна хочет провести информационную кампанию, где объяснит, почему Германия должна выплатить репарации.

Мулярчик также подчеркнул, что Варшава никогда не отказывалась от немецких репараций и никогда их не получала.

  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил , что резолюция ООН о репарациях от России за войну в Украине "не имеет юридической силы".

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Польша
Германия
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