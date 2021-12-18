Польша облегчила правила въезда для определенных категорий украинцев

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы в Facebook.



Там отметили, что дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не требуется негативный результат тестирования.

"К ним относятся: дети до 5 лет; лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проходят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц; граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ ( водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажей морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях)", - отмечается в сообщении.

15 декабря Польша ужесточила правила въезда в страну из-за пределов ЕС.