Польша обеспечит Украину легкими минометами и ручными гранатометами

Подробности сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Эспрессо.TV со ссылкой на польское специализированное издание Polska Zbrojna .



Глава польского правительства сообщил, что на следующей неделе Польша направит украинскому государству партию оружия, которая может быть использована для защиты от возможного нападения России.



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"Первый транспорт пересечет нашу восточную границу на следующей неделе, чтобы украинцы не были беззащитны перед российской агрессией", - подчеркнул он.



"Мы видим решимость защищаться с украинской стороны, но и техники не хватает, поэтому нужно действовать быстро", – сказал премьер-министр.



Премьер-министр объяснил, что Польша сначала поставит сто единиц вооружения. Среди них – легкие пехотные минометы калибра 60 мм LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RPG-40.



Справка







Легкий пехотный миномет LMP-2017 используется для уничтожения живой силы, легких укреплений на поле боя, а также огневых позиций и военной техники полупрямым огнем в оптической видимости в любое время суток и в любую погоду условия. Производитель предлагает LMP-2017 в двух калибрах: польский 59,4 мм и 60,7 мм в соответствии со STANAG 4425.2. Минометом можно стрелять из "руки" снарядами весом 2,3 кг, поясняет украинский портал "Милитарный" .



В свою очередь ручной многозарядный гранатомет RPG-40 весит чуть больше шести килограммов и способен выпустить шесть (т.е. все боеприпасы, которые могут содержаться в барабане) 40-мм гранат за несколько десятков секунд.







Ручной многозарядный гранатомет RPG-40. Фото: Zakłady Mechaniczne Tarnów



Дальность его выстрелов зависит от типа боеприпасов. Она колеблется от 400 метров - при использовании 40 мм x 46SR НАТО LV гранаты с начальной скоростью около 78 м в секунду, до примерно 800 метров – при применении 40 мм x 51SR с начальной скоростью около 120 м в секунду.







Польский ручной гранатомет RPG-40. Фото: Zakłady Mechaniczne Tarnów



RPG-40 оснащен четырьмя планками Пикатинни, предназначенными для крепления дополнительного оборудования. Верхняя используется для крепления прицелов, а нижняя – для соединения вертикальной рукоятки и выдвижной сошки.





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