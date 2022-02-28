Польша обещает предоставить всю необходимую помощь для вступления Украины в ЕС
Польша полностью готова помочь Украине со вступлением в ЕС
Об этом написал министр иностранных дел Збигнев Рау в Twitter.
"Польша всегда выступала за членство Украины в ЕС. Сегодня, когда украинцы героически защищаются от российской агрессии, пора приветствовать Украину в сообществе ЕС. Польша предоставит всю необходимую помощь в процессе вступления Украины", - отметил он.
- Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении призвали немедленно предоставить Украине статус страны - кандидата в ЕС.
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