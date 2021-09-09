Польша обещает наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой польского правительства Матеушем Моравецким ситуацию со смертью украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицией. Польша обещает наказать виновных
Об этом украинский премьер заявил по итогам встречи с главой польского правительства, передает РБК-Украина.
"История трагической смерти украинца Дмитрия Никифоренко, когда украинцы и поляки вместе проявили свою позицию относительно насилия, тому подтверждение", - заявил Дмитрий Шмыгаль.
Глава украинского правительства добавил, что дипломаты взаимодействуют с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Никифоренко.
"Уверен, что польская и украинская стороны приложат максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности. Такая же позиция и у господина премьер-министра Польши, он также настроен чрезвычайно решительно и быстро привлечь виновных к ответственности, если их вина будет доказана", - сказал Шмыгаль.
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