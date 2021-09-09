Польша обещает наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль

Об этом украинский премьер заявил по итогам встречи с главой польского правительства, передает РБК-Украина.

"История трагической смерти украинца Дмитрия Никифоренко, когда украинцы и поляки вместе проявили свою позицию относительно насилия, тому подтверждение", - заявил Дмитрий Шмыгаль.

Глава украинского правительства добавил, что дипломаты взаимодействуют с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Никифоренко.

"Уверен, что польская и украинская стороны приложат максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности. Такая же позиция и у господина премьер-министра Польши, он также настроен чрезвычайно решительно и быстро привлечь виновных к ответственности, если их вина будет доказана", - сказал Шмыгаль.