Польша обдумывает возвращение к сотрудничеству с Венгрией в рамках Вышеградской четверки, которое было остановлено из-за разных взглядов на войну в Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью для еженедельника "Sieci" заявил, что Польша обдумывает возвращение к сотрудничеству с Венгрией в рамках Вышеградской четверки
Интервью полностью будет опубликовано в понедельник.
Матеуша Моравецкого спросили, прекратилась ли дружба Польши с Венгрией из-за разных подходов к войне в Украине, и есть ли шансы на возвращение к сотрудничеству в рамках Вышеградской группы.
"Отношение к войне нас действительно очень различало. Но я думаю, что со временем все другие вещи, в которых мы проявляли солидарность, понимание и поддержку, снова сплотят нас. Я бы этого очень хотел", - сказал Моравецкий, которого цитирует в воскресенье издание wPolityce.
Также он пояснил, что сотрудничество в рамках Вышеградской группы значительно укрепляет Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию. На вопрос, могут ли вернуться встречи Вышеградской группы, он ответил, что да.
"Я намерен попытаться выработать формулу, в которой, четко назвав разногласия, уважая чувствительность украинских друзей, мы сможем вернуться как к сотрудничеству в рамках V4, так и к совместной деятельности с Венгрией в тех сферах, где мы имеем общие ценности и интересы. Я верю в наработку такой платформы понимания. Кроме того, поляки, вероятно, более готовы к этому сегодня, чем в марте или апреле", - заявил он.
- Напомним, что 9 апреля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией до тех пор, позиция Орбана, который "не видел" зверств армии РФ в пригороде Киева, не изменится.
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