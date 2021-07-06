Польша, но до определенного момента, - Данилов о стратегических партнерах Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал главных стратегических партнеров Украины
Об этом он заявил в интервью украинской версии Forbes .
"На первом месте Великобритания, США и страны Балтии", - назвал он основных партнеров Украины.
По мнению Данилова, есть еще Польша и другие, которые являются партнерами "до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут прекратить относиться к нам дружелюбно".
Он также заявил, что Украина может синхронизировать санкции с США в отношении граждан нашего государства.
"По каждому из 134 человек под санкциями мы делаем отчет по причинам их попадания под эти санкции. Мы не можем им никого выдавать, но не исключаю, что синхронизируем санкции из США. Речь не о фамилиях, а о партнерских отношениях", - подытожил Данилов.
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