Польша не согласна с лишением Украины права провести Евровидение-2023
Польша не согласна с решением Европейского языкового союза (EBU) лишить Украину права на проведение Евровидения-2023
Об этом говорится в совместном заявлении министерства культуры и национального наследия Польши и правлении польского национального телеканала TVP.
"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление Польского телевидения выражают сожаление по поводу того, что Европейский вещательный союз самовольно отобрал у украинского общественного вещателя UА:Общественное право на организацию песенного конкурса Евровидения в 2023 году и начала переговоры по организации этого мероприятия с ВBC", – говорится в заявлении.
Польша поддерживает позицию общественного вещателя и украинской власти, в которой они призывают к переговорам по организации конкурса с участием представителей страны-победительницы Евровидения, указано в заявлении.
"Мы уверяем вас в нашей постоянной поддержке украинского общественного вещателя в поиске такой организационной модели для конкурса Евровидения-2023 в следующем году, которая будет учитывать наибольшую долю украинских создателей и продюсеров, а также аудиторию из этой страны", - говорится в совместном заявлении.
Заявление подписали вице-премьер - министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, а также председатель и член правления TVP Яцек Курский и Матеуш Матышкович.
- 17 июня Европейский языковой союз опубликовал заявление, где заметил, что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил, что Украина не согласна с таким решением.
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