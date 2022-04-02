Польша не поддастся на шантаж Путина в вопросе оплаты за газ рублями, - Моравецкий

Об этом сообщает RMF24.

"Мы не поддадимся на такой шантаж. В то же время я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других также не поддаваться на шантаж Путина", - ответил он.



Премьер добавил, что Путин пытается нивелировать санкции, введенные ЕС.

"Санкции нужно соблюдать и они должны быть жесткими. Эта система должна быть "водонепроницаемой" и нельзя, чтобы мы их ослабляли - это критически важно", - подытожил Моравецкий.

Германия никоим образом не намерена поддаваться на газовый шантаж Путина.