"Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция по войне не изменится": Качинский посоветовал Орбану сходить к окулисту, чтобы "увидеть Бучу"

Об этом он сказал в интервью Radio Plus, передает Liga.net.



"Оценка (поведения Орбана, - ред.) однозначно отрицательная. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", - сказал Качиньский.

По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция Орбана относительно войны РФ в Украине не изменится.

"Думаю, то, что делает Орбан, - он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупик", - подытожил вице-премьер.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал Bild, что некий "глава правительства из ЕС" требовал от него "доказательств", что события в Буче не инсценированы.

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники уверяют, что этот человек - премьер Венгрии Виктор Орбан.