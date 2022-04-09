"Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция по войне не изменится": Качинский посоветовал Орбану сходить к окулисту, чтобы "увидеть Бучу"
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "не видит" зверств армии РФ в пригороде Киева, ему следует посетить окулиста
Об этом он сказал в интервью Radio Plus, передает Liga.net.
"Оценка (поведения Орбана, - ред.) однозначно отрицательная. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", - сказал Качиньский.
По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция Орбана относительно войны РФ в Украине не изменится.
"Думаю, то, что делает Орбан, - он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупик", - подытожил вице-премьер.
- Ранее президент Владимир Зеленский рассказал Bild, что некий "глава правительства из ЕС" требовал от него "доказательств", что события в Буче не инсценированы.
- Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники уверяют, что этот человек - премьер Венгрии Виктор Орбан.
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