Об этом он сказал на брифинге 14 марта.

Журналист напомнил, что президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны передать свои истребители МиГ-29 Украине.

"Это может произойти в ближайшие 4-6 недель", — пояснил Моравецкий.