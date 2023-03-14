Польша назвала сроки передачи Украине истребителей МиГ-29
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украине могут передать польские истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель
Об этом он сказал на брифинге 14 марта.
Журналист напомнил, что президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны передать свои истребители МиГ-29 Украине.
"Это может произойти в ближайшие 4-6 недель", — пояснил Моравецкий.
- Перед этим министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его польский коллега Мариуш Блащак подтвердил согласие на совместную передачу многоцелевых советских истребителей МиГ-29 Украине. Надь рассказал, что на встрече министров обороны стран ЕС в Швеции Блащак сказал, что Польша согласится на общую процедуру передачи Украины избыточных истребителей обеих стран.
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