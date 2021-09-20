Польша назвала незаконными российские "выборы" в Крыму и осудила выдачу паспортов РФ и "голосование" в ОРДЛО

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Польши .



"МИД считает незаконным проведение "выборов" на Крымском полуострове, незаконно оккупированном Российской Федерацией. Он также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.



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Кроме того, Польша выразила разочарование созданием российскими властями препятствий для наблюдателей ОБСЕ, а также отметила, что притеснение оппозиции в РФ ставит под сомнение легитимность "выборов".



"Министерство иностранных дел Республики Польша снова выражает разочарование тем, что российские власти помешали организации миссии наблюдателей ОБСЕ. Подобные действия ставят под сомнение намерения Российской Федерации отстаивать демократические ценности и являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех государств-членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы. Последовательная системная кампания власти Российской Федерации, направленная на российское гражданское общество, оппозицию и свободные СМИ, усложнила доступ к независимой информации, не позволила представителям оппозиции баллотироваться в качестве кандидатов и усложнила россиянам возможность выбора в соответствии с их предпочтениями. Такая ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов ", - заявили в МИД Польши.