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Польша направила в Еврокомиссию ультиматум с требованием продлить запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября

12 сентября, 2023 вторник
17:19
Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил ультиматум в Еврокомиссию с требованием продлить запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября

Об этом сообщает РАР .

Он отметил, что в случае отказа Польша самостоятельно введет запрет на ввоз четырех видов украинских зерновых.

"Мы говорили о том, что в условиях больших вызовов со стороны украинского рынка мы хотим создать хорошие условия для польских аграриев", – пояснил такое решение премьер.

Он добавил, что введение запрета необходимо, поскольку правительство "не может привести к тому, чтобы этот рынок стал нестабильным".

По словам Моравецкого, это "ключевой выбор, от которого зависит будущее польского села и сельского хозяйства".

"Мы хотим, чтобы это было будущее, полное надежды", - добавил премьер.

Польский Совет министров уже принял постановление о принятии мер по продлению запрета на ввоз украинского подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы.

Запрет на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

25 августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сказал, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. Польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.

1 сентября заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сказал изданию Politico , что Украина будет жаловаться во Всемирную торговую организацию в случае продолжения зернового эмбарго после 15 сентября.

В свою очередь польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский заявил , что жалобы Украины на запрет ввоза зерна являются давлением.

Польша
зерно
Мир про Украину
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