Польша направила на границу с Беларусью дополнительную военную силу
Польша направила на границу с Беларусью дополнительную военную силу, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Свыше 1000 военных и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад начинают движение на восток страны в рамках операции "Безопасное Подляшье". Это демонстрация нашей готовности реагировать на попытки дестабилизации у границы нашей страны", - написал он.
- 23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.
- Недавно на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.
- 21 июня корреспондентка Эспрессо сообщила, что, несмотря на стену высотой 5 метров и протяженностью 200 км, польские пограничники ежедневно фиксируют попытки нелегального пересечения со стороны Беларуси.
- 2 июля министр внутренних дел Мариуш Каминский сообщил, что границу Польши с Беларусью усилят пятистами полицейскими в связи с напряженной ситуацией.
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