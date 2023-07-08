Польша направила на границу с Беларусью дополнительную военную силу

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Свыше 1000 военных и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад начинают движение на восток страны в рамках операции "Безопасное Подляшье". Это демонстрация нашей готовности реагировать на попытки дестабилизации у границы нашей страны", - написал он.