Польша начинает производство танков в сотрудничестве с Южной Кореей
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2 на заводе в Познани
Об этом сообщает PAP.
"Здесь, на Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани, танки К2 будут обслуживать, будут капитально ремонтировать и будут производить. Это хорошая информация для Познани… Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение рабочих мест, которые были созданы на WZM", – заявил Блащак во время визита в Познань.
Производство танков стало возможным после заключения соглашения с Южной Кореей в прошлом году, которое предусматривает передачу не только машин, но и технологий производства – в частности, гидропневматических шасси, используемых в K2.
- Напомним, в августе 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке танков, самоходных гаубиц и боеприпасов на сумму около 5,8 млрд долларов.
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