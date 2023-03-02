Об этом сообщает PAP.

"Здесь, на Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани, танки К2 будут обслуживать, будут капитально ремонтировать и будут производить. Это хорошая информация для Познани… Это дополнительные новые рабочие места, это сохранение рабочих мест, которые были созданы на WZM", – заявил Блащак во время визита в Познань.

Производство танков стало возможным после заключения соглашения с Южной Кореей в прошлом году, которое предусматривает передачу не только машин, но и технологий производства – в частности, гидропневматических шасси, используемых в K2.