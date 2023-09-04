Польша начала выдавать Украине мужчин, сбежавших от мобилизации
Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, незаконно покинувших страну после 24 февраля 2022 года. Экстрадиция возможна только по решению суда
Об этом пишет Rzeczpospolita .
По данным пограничной службы Польши, 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года и скрылись. Чтобы вернуть их в страну, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.
"Если мы задержим такого иностранца, например, для простой проверки на дороге, наша система KSIP (Информационная система национальной полиции – ред.) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и информируем прокуратуру. Экстрадируют ли его (человека, - ред.), решает польский суд", - рассказал спикер главного управления полиции, инспектор Мариуш Цярка.
В то же время, по информации, предоставленной пограничной службой Польши журналистам, Варшава уже начала экстрадировать украинцев.
- 1 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался относительно возможной экстрадиции украинцев , незаконно покинувших страну. "Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – сказал политик.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.33 Покупка 37.33Продажа 38.06
- EUR Покупка 40.46Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное