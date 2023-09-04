Польша начала выдавать Украине мужчин, сбежавших от мобилизации

Об этом пишет Rzeczpospolita .

По данным пограничной службы Польши, 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года и скрылись. Чтобы вернуть их в страну, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

"Если мы задержим такого иностранца, например, для простой проверки на дороге, наша система KSIP (Информационная система национальной полиции – ред.) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и информируем прокуратуру. Экстрадируют ли его (человека, - ред.), решает польский суд", - рассказал спикер главного управления полиции, инспектор Мариуш Цярка.

В то же время, по информации, предоставленной пограничной службой Польши журналистам, Варшава уже начала экстрадировать украинцев.