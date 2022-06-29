Польша начала устанавливать электронные системы наблюдения на границе с Беларусью

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

На границе Польши и Беларуси поляки практически завершили строительство заграждения, которое имеет высоту 5 метров. Ранее сообщалось, что стена будет длиной 187 км, а стоимость работ превысит 1,5 млрд злотых (355 млн. долларов США). Завершить работу планировали до конца июня.

"Работа над возведением физической границы подходит к концу, - говорится в сообщении. - Теперь началась установка элетронной границы. Впрочем, в заграждении есть 24 отверстия для крупных зверей, 140 отверстий - для малых, а также водопропускные трубы".

Польские пограничники продемонстрировали видеозащитные сооружения на границе с Беларусью.

В октябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что стена на границе с Беларусью возводится, чтобы защититься от миграционного шантажа режимов Лукашенко и Путина.

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