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Польша начала строительство электронного барьера на границе с РФ

18 апреля, 2023 вторник
14:21
Война с Россией

Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью РФ для лучшего контроля над ситуацией на границе

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава МВД страны Мариуш Каминский, сообщает RMF 24 .

"Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией", – сообщил Каминский.

Также отмечается, что электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, будет установлен на 199 километрах границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Добавляется, что участок защитного барьера будет разделен на двенадцать функциональных секций. На ней установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысяч видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.

Как заверил Каминский, барьер на границе с Россией будет "невероятно современным" – таким, как на границе с Беларусью.

"Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше защищенная граница в Европейском Союзе", – сказал он.

В частности, отмечается, что на строительство электронного барьера предусмотрено более 373 млн злотых (более $83 млн), в том числе 42 миллиона злотых (более $9 млн) – на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

Также добавляется, что пресс-секретарь Пограничной службы лейтенант Анна Михальская сообщила, что строительные работы начались в районе пограничных застав в Безледах и Семпополе.

Первые работы на пограничной полосе дороги заключаются в заливке фундамента столбов для камер наблюдения и прокладке силовых и передающих кабелей.

  • В октябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что стена на границе с Беларусью возводится, чтобы защититься от миграционного шантажа режимов Лукашенко и Путина.
  • 13 июня 2022 года польские пограничники продемонстрировали видеозащитные сооружения на границе с Беларусью. Стена имеет протяженность 140 километров.
  • 2 октября 2022 года Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью, его протяженность составила 187 км, а высота – 5,5 м.
  • 23 марта сообщалось, что Польша построила 107 км заграждений на границе с российской Калининградской областью.
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