Польша начала строительство электронного барьера на границе с РФ
Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью РФ для лучшего контроля над ситуацией на границе
Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава МВД страны Мариуш Каминский, сообщает RMF 24 .
"Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией", – сообщил Каминский.
Также отмечается, что электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, будет установлен на 199 километрах границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где уже несколько лет охраняют электронные устройства.
Добавляется, что участок защитного барьера будет разделен на двенадцать функциональных секций. На ней установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысяч видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.
Как заверил Каминский, барьер на границе с Россией будет "невероятно современным" – таким, как на границе с Беларусью.
"Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше защищенная граница в Европейском Союзе", – сказал он.
В частности, отмечается, что на строительство электронного барьера предусмотрено более 373 млн злотых (более $83 млн), в том числе 42 миллиона злотых (более $9 млн) – на укрепление рельефа на отдельных участках границы.
Также добавляется, что пресс-секретарь Пограничной службы лейтенант Анна Михальская сообщила, что строительные работы начались в районе пограничных застав в Безледах и Семпополе.
Первые работы на пограничной полосе дороги заключаются в заливке фундамента столбов для камер наблюдения и прокладке силовых и передающих кабелей.
- В октябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что стена на границе с Беларусью возводится, чтобы защититься от миграционного шантажа режимов Лукашенко и Путина.
- 13 июня 2022 года польские пограничники продемонстрировали видеозащитные сооружения на границе с Беларусью. Стена имеет протяженность 140 километров.
- 2 октября 2022 года Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью, его протяженность составила 187 км, а высота – 5,5 м.
- 23 марта сообщалось, что Польша построила 107 км заграждений на границе с российской Калининградской областью.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.6
- Актуальное
- Важное