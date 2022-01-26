Польша начала строить стену на границе с Беларусью

Об этом сообщила пограничная служба Польши.



Возведение стены на границе с Беларусью общей протяженностью 186 км и высотой более 5,5 м должно быть завершено в июне этого года.



Строительство заграждения началось во вторник, 25 января.



"Сегодня пограничники передали строительные площадки подрядчикам. Это самая большая строительная инвестиция в истории пограничной службы, заграждение имеет длину 186 км и стоит 1,6 млрд злотых", - говорится в сообщении службы.

В ноябре 2021 года министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что вдоль границы с Беларусью будет возведена стена протяженностью 180 км и высотой 5,5 м. Это решение было принято на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси.