Польша начала строить стену на границе с Беларусью
На фоне миграционного кризиса Польша начала возводить укрепленные заграждения на границе с Беларусью
Об этом сообщила пограничная служба Польши.
Возведение стены на границе с Беларусью общей протяженностью 186 км и высотой более 5,5 м должно быть завершено в июне этого года.
Строительство заграждения началось во вторник, 25 января.
"Сегодня пограничники передали строительные площадки подрядчикам. Это самая большая строительная инвестиция в истории пограничной службы, заграждение имеет длину 186 км и стоит 1,6 млрд злотых", - говорится в сообщении службы.
- В ноябре 2021 года министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что вдоль границы с Беларусью будет возведена стена протяженностью 180 км и высотой 5,5 м. Это решение было принято на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси.
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