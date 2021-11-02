Польша начала регистрацию на прививку третьей дозой COVID-вакцины
Со 2 ноября в Польше началась регистрация на прививку против коронавируса третьей дозой вакцины
Об этом передает Укринформ .
С сегодняшнего дня в Польше е-направления на прививки уже доступны для людей, которые вакцинировались не менее полугода назад обеими дозами COVID-вакцины (или одной дозой Johnson & Johnson).
С сентября третью дозу вакцины против коронавируса могли получать медики, имеющие постоянный контакт с пациентами, а также лица, которым исполнилось 50 лет.
Он добавил, что в скором времени суточное количество инфицированных в Польше превысит 10 тыс.
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