Польша начала регистрацию на прививку третьей дозой COVID-вакцины

Об этом передает Укринформ .

С сегодняшнего дня в Польше е-направления на прививки уже доступны для людей, которые вакцинировались не менее полугода назад обеими дозами COVID-вакцины (или одной дозой Johnson & Johnson).

С сентября третью дозу вакцины против коронавируса могли получать медики, имеющие постоянный контакт с пациентами, а также лица, которым исполнилось 50 лет.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский отметил, что на Национальном стадионе в Варшаве снова будет введена в действие временная больница для пациентов с COVID-19. Он добавил, что в скором времени суточное количество инфицированных в Польше превысит 10 тыс.

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