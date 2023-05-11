Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, польская прокуратура получила информацию о том, что Шредер мог совершить уголовное преступление, и начала расследование. Это расследование ведет Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры по организованной преступности и коррупции.

"Согласно документам, полученным в ходе расследования, немецкий политик мог использовать свое положение в российском энергетическом секторе, чтобы оказывать дальнейшее давление на страны ЕС и Украину", – пишет RMF FM.

Следователи также будут выяснять роль бывшего канцлера в "подготовке вторжения" России в Украину, поскольку, невзирая на интервенцию РФ на украинскую территорию, "Шредер не покинул Кремль и пошел дальше", занимая должности в российских энергетических компаниях.