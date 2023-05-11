Польша начала расследование роли экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке России к войне с Украиной, - СМИ
Прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Польских следователей интересует роль друга Путина в подготовке полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на собственные источники.
По данным СМИ, польская прокуратура получила информацию о том, что Шредер мог совершить уголовное преступление, и начала расследование. Это расследование ведет Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры по организованной преступности и коррупции.
"Согласно документам, полученным в ходе расследования, немецкий политик мог использовать свое положение в российском энергетическом секторе, чтобы оказывать дальнейшее давление на страны ЕС и Украину", – пишет RMF FM.
Следователи также будут выяснять роль бывшего канцлера в "подготовке вторжения" России в Украину, поскольку, невзирая на интервенцию РФ на украинскую территорию, "Шредер не покинул Кремль и пошел дальше", занимая должности в российских энергетических компаниях.
- В августе 2022 года Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине.
- Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 9 мая посетил прием, посол России устроивший честь победы во Второй мировой войне над Германией
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