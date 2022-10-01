Польша начала получать газ из Норвегии через новый газопровод

Об этом сообщил польский оператор газопровода Gaz-System.

"Сегодня тот исторический день. Начинается транспортировка газа по газопроводу Baltic Pipe", – говорится в сообщении.

Трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от России, которая началась задолго до того, как февральское вторжение Москвы в Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис.

Представитель Gaz-System сообщил, что поставки начались сегодня утром, а заявки или запросы на подачу газа по трубопроводу 1 октября составили 62,4 млн кВтч.

Известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу в апреле, когда она отказалась платить в рублях.

27 сентября в польском городе Голенюв открыли газопровод Baltic Pipe. Трубопровод с годовой пропускной способностью 10 млрд кубометров был открыт через день после того, как была обнаружена утечка в подводных газопроводах Nord Stream, соединяющих Россию с Европой.

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