Польша начала получать газ из Норвегии через новый газопровод
Газ начал поступать в Польшу по новому трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море утром 1 октября
Об этом сообщил польский оператор газопровода Gaz-System.
"Сегодня тот исторический день. Начинается транспортировка газа по газопроводу Baltic Pipe", – говорится в сообщении.
Трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от России, которая началась задолго до того, как февральское вторжение Москвы в Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис.
Представитель Gaz-System сообщил, что поставки начались сегодня утром, а заявки или запросы на подачу газа по трубопроводу 1 октября составили 62,4 млн кВтч.
Известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу в апреле, когда она отказалась платить в рублях.
- 27 сентября в польском городе Голенюв открыли газопровод Baltic Pipe. Трубопровод с годовой пропускной способностью 10 млрд кубометров был открыт через день после того, как была обнаружена утечка в подводных газопроводах Nord Stream, соединяющих Россию с Европой.
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