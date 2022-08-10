Польша – на втором месте после США по объемам помощи Украине, – посол Зварыч

Об этом в интервью Еспресо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Сейчас Польша находится на втором месте после США по объемам помощи Украины. Это включает не только гуманитарную помощь, но и финансовую и военную помощь. Это очень мощный результат. Никто не мог себе представить, что несколько месяцев тому назад Польша настолько эффективно отреагирует на эту угрозу, которая возникнет в результате российской агрессии", - сказал он.

По мнению Зварыча, то, что сейчас делает Польша – это залог нашей общей победы.

"Я больше, чем уверен, что эта победа будет - она будет быстрее, чем позже. И мы с Польшей будем иметь уникальную возможность отпраздновать эту победу вместе", - подытожил посол.