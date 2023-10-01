Польша на грани выхода из ЕС, – журналист Чех
Журналист Мирослав Чех рассказал, что большинство поляков считают, что ставкой на выборах в Польше является членство их страны в ЕС
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Очень многих поляков получила политика партии "Право и справедливость". Эта партия уже более 8 лет у власти и полякам уже хочется чего-то другого. В "Право и справедливость" очень сильно перегнули палку с пропагандой, а также количество скандалов, связанных с этой партией, очень сильно повлияло на позицию людей", - объяснил Чех.
Журналист отметил, что большинство поляков понимают, как парламентские выборы могут повлиять на будущее их страны.
"Люди, которые пришли на Марш миллиона сердец, осознают, что Польша находится в шаге от выхода из Европейского Союза. Поскольку партия "Право и справедливость" избрали путь конфронтации с ЕС. Соответственно они также имеют очень жесткую антинемецкую политику. Также не является тайной и то, что в партии "Право и справедливость" хотят дождаться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Таким образом они ждут изменения внешней политики США, а соответственно и самой Европы. Поэтому большинство поляков считают, что ставкой на выборах в Польше является членство их страны в ЕС", – добавил он.
За кого и за что будут голосовать поляки через две недели
15 октября поляки будут выбирать депутатов обеих палат своего парламента - верхней (сената) и нижней (сейма).
Одновременно будет проходить инициированный "ПиС" общепольский референдум, на который выносится четыре вопроса:
- "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?"
- "Вы за повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин?"
- "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?"
- "Поддерживаете ли вы устранение барьера на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?"
В воскресенье, 1 октября 2023 года, за две недели до дня голосования на парламентских выборах, в столице Польши проходит многолюдная уличная акция, призванная сплотить сторонников либерально-демократической и центристской оппозиции. Ее организовала Гражданская коалиция
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