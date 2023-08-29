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Польша может продлить запрет на экспорт украинской агропродукции, - Аграрный совет

29 августа, 2023 вторник
15:49
Экономика На фото украинское поле пшеницы

Польша, вероятно, пойдет на непокорение законам европейского сообщества и решениям Европейской Комиссии и будет продолжать запрет на вывоз украинской агропродукции до конца 2023 года

Об этом сообщает в Media Center Ukraine заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Решения Польши о запрете вывоза агропродукции Украины имеют политические основания, особенно в контексте того, что в стране 15 октября пройдут парламентские выборы.

"Эти выборы нелегки для действующей провластной партии. И соответственно движение, которое они направили в поддержку национального товаропроизводителя, при подогреве очень политическими месседжами, оно направлено на этот электорат", - пояснил Марчук.

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Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета предупредил, что даже после 15 октября после выборов не стоит надеяться, что решения по экспорту агропродукции будут отменены.

Транзит украинского зерна через ЕС

2 февраля польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу.

Ранее Болгария , Словакия , Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал существенное влияние на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

21 апреля стало известно, что Польша разблокирует для украинской агропродукции транзит в порты Европы, проходящие по территории страны. Уже 24 апреля Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Варшава и Брюссель достигли договоренности о транзите украинского агроимпорта: говорится прежде всего о зерновых и кукурузе.

В конце апреля Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

Официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащие Соглашению об ассоциации.

Европейская комиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

28 июля министерша иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что ее страна играет значительную роль в транзите зерна и сельскохозяйственной продукции из Украины. Около 20 миллионов тонн уже прошли транзитом через страну.

4 августа Польша представила ЕС расчет инвестиций, необходимых для увеличения экспорта агропродукции из Украины через польско-украинскую границу на мировые рынки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 18 августа, прибыл с визитом в Бухарест: вместе с румынским коллегой Марчелом Чолаку они подписали совместное межправительственное заявление об усилении сотрудничества по транзиту украинских товаров.

18 августа глава Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна поддерживает Украину в войне с Россией и готова помочь с транзитом зерна. Она выразила благодарность за мир.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль 23 августа встретились с премьером Молдовы Дорином Речаном и обсудили развитие пунктов пропуска и строительство моста через Днестр.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения" 16 июля 2023 года.

Мир
Польша
ЕС
зерно
экспорт зерна
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