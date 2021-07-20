Польша может продать 4 млн доз вакцины в Украине и на Балканы, - СМИ
Из-за низких темпов вакцинации Польша имеет возможность продать 4 млн доз вакцины из 5 имеющихся
Об этом говорится в материале RMF24 .
Страна заказала 100 млн доз вакцин, однако темпы прививок резко замедлились.
Польша хочет продать препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации.
Впрочем, страна не собирается продавать однократную вакцину Johnson & Johnson. Вакцина самая простая в использовании и имеет самый длинный срок хранения.
Польша хочет продать как препараты AstraZeneca, так и вакцины Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны.
"В настоящее время у нас на складе примерно 5 млн доз вакцин. Для нас самое главное - это вакцинировать общество, но мы можем продать до четырех млн доз, учитывая ближайшие поставки вакцин в Польшу", - пояснил руководитель Агентства стратегических запасов Польши Михал Кучмеровский.
О готовности покупать вакцины сообщили 26 стран, спрос на 40 млн доз.
В то же время Польша не будет зарабатывать деньги на продаже препаратов, поскольку это запрещено соглашением Европейской комиссии, которая вела переговоры о поставке в страны ЕС.
Поэтому Польша будет перепродавать вакцины по цене, которую заплатила. В некоторых случаях вакцины будут предоставляться бесплатно.
В Польше с конца декабря, когда началась вакцинация против COVID-19 было проведено более 32,8 млн прививок. Более 16,3 млн человек полностью вакцинированы.
- 21 июля в Украине начнется пятый этап вакцинации, во время которого прививаться смогут все взрослые старше 18 лет.
- По состоянию на 20 июля с начала прививочной кампании в феврале привито более 2,7 млн человек. Из них обе дозы получило почти 1,5 млн человек.
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