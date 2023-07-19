Об этом Зварич рассказал в интервью Укринформу .

"Пока что передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные - около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", - сказал Зварыч.

В то же время, он отметил, что это произойдет после того, как Польша получит на замену истребителей советского производства западные самолеты.

"Скорее всего, это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада. Этот процесс уже начался. Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировку украинских пилотов на F-16", - отметил Зварыч.

Он добавил, что Украина договаривается с Польшей о тренировках украинских пилотов на F-16.

"Общие тренировки в рамках коалиции государств должны начаться в августе. Мы находимся в стадии согласования с польской стороной относительно того, когда именно, в каком количестве и каким образом будут реализовываться эти договоренности по тренировке украинских пилотов в Польше", - подытожил Зварич.