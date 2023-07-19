Польша может передать Украину все свои истребители МиГ-29, - посол Украины Зварыч
Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Варшава может передать Киеву все имеющиеся у нее истребители МиГ-29
Об этом Зварич рассказал в интервью Укринформу .
"Пока что передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные - около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", - сказал Зварыч.
В то же время, он отметил, что это произойдет после того, как Польша получит на замену истребителей советского производства западные самолеты.
"Скорее всего, это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада. Этот процесс уже начался. Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировку украинских пилотов на F-16", - отметил Зварыч.
Он добавил, что Украина договаривается с Польшей о тренировках украинских пилотов на F-16.
"Общие тренировки в рамках коалиции государств должны начаться в августе. Мы находимся в стадии согласования с польской стороной относительно того, когда именно, в каком количестве и каким образом будут реализовываться эти договоренности по тренировке украинских пилотов в Польше", - подытожил Зварич.
- В середине марта Польша со Словакией согласилась передать Украине истребители МиГ-29. В начало Польша передала Украине 8 самолетов МиГ-29.
- 15 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил , что Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка истребителями FA-50 и впоследствии F-35.
- 17 апреля в Словакии сообщили о прибытии в Украину всех 13 анонсированных истребителей МиГ-29.
- 8 маяПольша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 , ранее обещавших предоставить в рамках военной помощи.
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