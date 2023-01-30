Польша может передать Украине одну эскадрилью истребителей F-16. Колонка Сергея Згурца

Многофункциональные истребители F-16 для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции заявил, что Варшава готова передать Украине истребители F-16 в составе коалиции стран НАТО. В контексте этого заявления, сценарий того, что истребители F-16 будут защищать небо Украины начал приобретать более конкретные черты. Ранее о готовности передать Украине эти типы самолетов заявили в Нидерландах, а компания Lockheed Martin, являющаяся производителем этих истребителей, заявила о планах увеличить производство этих боевых машин. Ожидается, что именно следующая встреча министров обороны в формате Рамштайн, которая состоится 14 февраля, должна стать авиационной с учетом потребностей и ожиданий Украины. Сейчас ВВС Польши имеют на вооружении 48 истребителей F-16 в разных модификациях. Поэтому вполне вероятной выглядит передача Украине одной эскадрильи таких истребителей. Напомню, что командование ВС Украины отмечало, что для надежной защиты всей Украины нужно по меньшей мере 5 бригад с тремя эскадрильями самолетов в каждой. То есть фактически речь идет о потребности в 180 самолетах этого типа или аналогичных типов самолетов, которые могут выполнять функции подобные F-16. Также в американском издании Politico появилась информация о том, что Пентагон настаивает на поставках Украине именно F-16. Также сообщается, что Украина определила список из 50 пилотов, готовых начать обучение на этих самолетах. Это пилоты, имеющие опыт боевых действий и говорящие на английском языке. Для их подготовки потребуется максимум 3 месяца. Поэтому ждем авиационный Рамштайн и дальнейшее активное участие в этом вопросе наших союзников.



Многофункциональные истребители 4-го поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

Промедление Запада с поставкой Украине вооружение

Едва ли не впервые американский Институт изучения войны вышел с очень важным отчетом. Аналитики считают, что если бы Запад начал работать над полным переходом Украины на западное вооружение еще с лета 2022 года и не медлил бы с поставкой необходимого оружия, это позволило бы продолжать Украине контрнаступательные действия. По их словам, это также лишило бы российскую армию возможности восстановить силы, что отчасти происходит сейчас. Также Запад должен признать влияние, которое оказали эти задержки, на способность Украины быстрее и больше освобождать оккупированные Россией территории. Поэтому надеемся, что такие выводы окажут влияние на поставки других видов вооружения в Украину. Поскольку после объявления о поставках танков, сейчас уже стоит вопрос об упомянутых многофункциональных истребителях F-16 и дальнобойных средствах поражения. Ведь достаточное количество оружия, обученный и мотивированный личный состав являются критически важными факторами, определяющими ход боевых действий.

Ситуация на фронтах: наступление россиян на Бахмут

Когда мы говорим о положении дел на фронтах, то внимание всех сегодня, конечно, приковано к ситуации вокруг Бахмута. Динамика боевых действий на этом участке фронта остается напряженной уже достаточно внушительный период времени. Мы понимаем, что враг сейчас продолжает активные действия, связанные с атакой на севере и юге от Бахмута. Враг продолжает попытки захватить трассу, ведущую в Сиверск. Более сложным направлением остается Клищиевка. От этого населенного пункта враг пытается двигаться в сторону Константиновки. Эти два направления находятся под огневым контролем противника, однако никаких вопросов с отступлением наших войск из Бахмута не стоит на повестке дня, поскольку наши военные отлично обороняются и понимают, что есть все возможности для того, чтобы контролировать город.



Карта боевых действий в Донецкой области.

Город Бахмут имеет тактическое значение. Даже в случае потери города ситуация на линии фронта никак не изменится. Это не создаст условий для продвижения противника на большую глубину и не создаст никаких качественных изменений на линии фронта. Сейчас Бахмут выполняет значительную миссию, связанную с уничтожением личного состава противника. Мы помним историю с Лисичанском и Северодонецком, когда украинские военные значительное время уничтожали большое количество живой силы противника. Именно это позволило тогда сформировать возможности для проведения активной наступательной операции.

Россияне активно применяют артиллерию в боях за Бахмут

Информация о снарядном голоде в российской армии не соответствует действительности. В частности, это касается Бахмута. Мои знакомые из ВСУ говорят о том, что россияне постоянно ведут активный огонь из артиллерии по позициям наших войск в Бахмуте. Наши войска также отвечают активным артиллерийским огнем. Также наши военные отмечают, что советским образцам артиллерии у них уже не хватает боеприпасов. Однако с западными образцами артиллерии, по их словам, ситуация обратная. Также, что касается русских войск на этом направлении, то после того, как под Соледаром было уничтожено большое количество зэков из ЧВК Вагнера, враг начинает подтягивать регулярные войска.

Численность российских войск на временно оккупированных территориях Украины

На территории Украины находится более 300 тысяч российских военных. Хочу напомнить, что 24 февраля Россия привлекла для вторжения в Украину более 180 тысяч военнослужащих. Сейчас мы понимаем, что количество личного состава российской армии на временно оккупированных территориях значительно увеличилось, а сама линия фронта уменьшилась. Это говорит о том, что враг уплотнил размещение своих войск, что создает дополнительную нагрузку на наши подразделения. Еще 150 тыс. мобилизованных россиян завершают подготовку в формате новых соединений. В свою очередь оборонный сектор Украины сегодня насчитывает более 1 млн человек, из них 700 тыс. являются военнослужащими ВСУ. Однако следует понимать, что только часть из них участвует в боевых действиях. Остальные военные составляют основной резерв для будущих боевых действий.



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