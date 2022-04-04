Польша, Латвия, Литва и Эстония через двое-трое суток начнут полную транспортную блокаду РФ и Беларуси, - Мининфраструктуры
Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что страны Балтии и Польша готовятся к полной транспортной изоляции России
Об этом Найем сообщил в telegram.
По его словам, на минувшей неделе Министерство официально обратилось к коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с Россией и Беларусью.
"Благодарим всех министров транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата. В случае принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными", - написал Найем.
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Литва, Латвия и Эстония с 1 апреля отказались от закупки газа у России .
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