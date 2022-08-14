Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО усилить их оборонный потенциал, - WP
Страны Восточной Европы призывают НАТО усилить их оборонный потенциал из-за опасений, что "война придет к их границам"
Об этом сообщает Washington Post.
Отмечается, что Восточная Европа, граничащая и с Украиной, и с Россией, опасается, что "война придет к их границам". В связи с этим Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО и США усилить их оборонный потенциал.
В частности европейские страны просят США направить дополнительные силы в регион. При этом после начала войны в Украине количество американского контингента в Европе было увеличено до 100 тысяч человек.
Также Польша, Латвия и Эстония намерены получить и закупить больше оружия. Речь идет о современном вооружении, отвечающем стандартам НАТО. Оно должно заменить технику и оборудование советских времен, часть которого была передана Украине.
Например, Польша ожидает ракетные батареи Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams. В Литве ранее заявили, что Минобороны ищет современную ракетную артиллерию большой дальности, системы ПВО и береговой охраны.
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