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Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО усилить их оборонный потенциал, - WP

14 августа, 2022 воскресенье
11:53
Мир НАТО

Страны Восточной Европы призывают НАТО усилить их оборонный потенциал из-за опасений, что "война придет к их границам"

Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что Восточная Европа, граничащая и с Украиной, и с Россией, опасается, что "война придет к их границам". В связи с этим Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО и США усилить их оборонный потенциал.

В частности европейские страны просят США направить дополнительные силы в регион. При этом после начала войны в Украине количество американского контингента в Европе было увеличено до 100 тысяч человек.

Также Польша, Латвия и Эстония намерены получить и закупить больше оружия. Речь идет о современном вооружении, отвечающем стандартам НАТО. Оно должно заменить технику и оборудование советских времен, часть которого была передана Украине.

Например, Польша ожидает ракетные батареи Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams. В Литве ранее заявили, что Минобороны ищет современную ракетную артиллерию большой дальности, системы ПВО и береговой охраны.

  • 22 июля Польша обвинила Германию в задержке вооружения , которое Варшава должна получить вместо переданного Украине.
  • По словам латвийского министра обороны Артиса Пабрикса, важно изменить мышление союзников, учитывая текущие угрозы, исходящие от России. 28 июня он заявил, что Россия останется угрозой еще на 5-10 лет.

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