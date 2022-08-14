Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО усилить их оборонный потенциал, - WP

Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что Восточная Европа, граничащая и с Украиной, и с Россией, опасается, что "война придет к их границам". В связи с этим Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО и США усилить их оборонный потенциал.

В частности европейские страны просят США направить дополнительные силы в регион. При этом после начала войны в Украине количество американского контингента в Европе было увеличено до 100 тысяч человек.

Также Польша, Латвия и Эстония намерены получить и закупить больше оружия. Речь идет о современном вооружении, отвечающем стандартам НАТО. Оно должно заменить технику и оборудование советских времен, часть которого была передана Украине.

Например, Польша ожидает ракетные батареи Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams. В Литве ранее заявили, что Минобороны ищет современную ракетную артиллерию большой дальности, системы ПВО и береговой охраны.

22 июля Польша обвинила Германию в задержке вооружения , которое Варшава должна получить вместо переданного Украине.

По словам латвийского министра обороны Артиса Пабрикса, важно изменить мышление союзников, учитывая текущие угрозы, исходящие от России. 28 июня он заявил, что Россия останется угрозой еще на 5-10 лет.

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