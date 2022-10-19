Польша купила у Южной Кореи 288 РСЗО Chunmoo

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что первые 18 установок Chunmoo будут доставлены уже в 2023 году для защиты восточной Польши.

Оружие производится компанией Hanwha Defense, оборонным подразделением южнокорейской Hanwha Corp.

В июле в Варшаве Польша и Южная Корея подписали контракт на сумму 5,8 миллиарда долларов, который, по словам польских политиков, является ключевой частью их усилий по укреплению своих вооруженных сил после вторжения России в Украину.

Польша также согласилась купить у Южной Кореи 48 истребителей FA-50. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в июльском интервью СМИ, что самолеты будут доставлены в следующем году.

Помимо пусковых установок Chunmoo, Польша получит большое количество ракет, как высокоточных дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.

В твиттер министр обороны Мариуш Блащак сообщил , что поставки корейского военного оборудования направляются в Польшу. Также он отметил, что первые 10 танков и 24 пушки-гаубицы в скором времени усилят восточный фланг.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша приобретет у Южной Кореи 300 реактивных систем залпового огня РСЗО Chunmoo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb