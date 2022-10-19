Польша купила у Южной Кореи 288 РСЗО Chunmoo
Сегодня, 19 октября, Польша подписала соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo у Южной Кореи
Об этом сообщает Reuters.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что первые 18 установок Chunmoo будут доставлены уже в 2023 году для защиты восточной Польши.
Оружие производится компанией Hanwha Defense, оборонным подразделением южнокорейской Hanwha Corp.
В июле в Варшаве Польша и Южная Корея подписали контракт на сумму 5,8 миллиарда долларов, который, по словам польских политиков, является ключевой частью их усилий по укреплению своих вооруженных сил после вторжения России в Украину.
Польша также согласилась купить у Южной Кореи 48 истребителей FA-50. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в июльском интервью СМИ, что самолеты будут доставлены в следующем году.
Помимо пусковых установок Chunmoo, Польша получит большое количество ракет, как высокоточных дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.
В твиттер министр обороны Мариуш Блащак сообщил , что поставки корейского военного оборудования направляются в Польшу. Также он отметил, что первые 10 танков и 24 пушки-гаубицы в скором времени усилят восточный фланг.
- Напомним, ранее сообщалось, что Польша приобретет у Южной Кореи 300 реактивных систем залпового огня РСЗО Chunmoo
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное