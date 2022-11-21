Польша хочет разместить у границы с Украиной ПВО Patriot от Германии
Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такой ПВО пока не дают
Польша хочет разместить у границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot, которую предлагает ей Германия. Об этом написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Он приветствовал предложение Германии укрепить оборону неба Польши комплексами Patriot.
"Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной", – написал Блащак.
Германия предлагает укрепить польское небо своими Patriot на фоне падения ракеты 15 ноября на территории Польши. ФРГ имеет 12 комплексов Patriot, два из них расположены в Словакии.
- К слову, польская прокуратура не согласится присоединить украинскую сторону к расследованию взрыва ракеты в селе Пшеводув, из-за которого погибли двое мужчин
- 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
- Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.
- 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.
- Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил , что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.
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