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Польша хочет разместить у границы с Украиной ПВО Patriot от Германии

21 ноября, 2022 понедельник
11:29
Мир

Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такой ПВО пока не дают

Польша хочет разместить у границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot, которую предлагает ей Германия. Об этом написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он приветствовал предложение Германии укрепить оборону неба Польши комплексами Patriot.

"Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной", – написал Блащак.

Германия предлагает укрепить польское небо своими Patriot на фоне падения ракеты 15 ноября на территории Польши. ФРГ имеет 12 комплексов Patriot, два из них расположены в Словакии.

  • К слову, польская прокуратура не согласится присоединить украинскую сторону к расследованию взрыва ракеты в селе Пшеводув, из-за которого погибли двое мужчин
  • 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
  • Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
  • Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
  • Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.
  • 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.
  • Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил , что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

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Польша
Германия
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