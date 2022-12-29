Польша хочет перенаправить средства на восстановление после COVID-19 на финансирование армии
Польша хочет потратить деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса на финансирование армии, учитывая войну России против Украины
Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Спор с Европейской комиссией должен быть закончен. Настоящий конфликт происходит на востоке от Польши, а средства из KPO означают больше денег на польскую армию", - подчеркнул политик.
В июне комиссия одобрила план поновления польской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, на общую сумму более 35 миллиардов евро.
- Известный немецкий эксперт, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен считает пандемию коронавируса в ФРГ завершенной .
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