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Польша хочет перенаправить средства на восстановление после COVID-19 на финансирование армии

29 декабря, 2022 четверг
13:56
Мир Матеуш Моравецкий

Польша хочет потратить деньги европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса на финансирование армии, учитывая войну России против Украины

Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Спор с Европейской комиссией должен быть закончен. Настоящий конфликт происходит на востоке от Польши, а средства из KPO означают больше денег на польскую армию", - подчеркнул политик.

В июне комиссия одобрила план поновления польской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, на общую сумму более 35 миллиардов евро.

  • Известный немецкий эксперт, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен считает пандемию коронавируса в ФРГ завершенной .

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