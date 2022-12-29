Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Спор с Европейской комиссией должен быть закончен. Настоящий конфликт происходит на востоке от Польши, а средства из KPO означают больше денег на польскую армию", - подчеркнул политик.

В июне комиссия одобрила план поновления польской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, на общую сумму более 35 миллиардов евро.

Известный немецкий эксперт, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен считает пандемию коронавируса в ФРГ завершенной .