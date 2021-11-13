Польша к середине 2022 года отгородится от Беларуси стеной в 180 км

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, вдоль границы с Беларусью будет возведена стена протяженностью 180 км и высотой 5,5 м

"Мы хотим, чтобы ограждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение протяженностью 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения. Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа", - сказал Каминский.

Министр добавил, что сейчас границу с Беларусью охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

Он отметил, что лагерь мигрантов, пытающихся прорваться из Беларуси в Польшу, у границы разрастается и находится под контролем белорусских служб, которые доставляют необходимые материалы.

Напомним, 13 ноября стало известно, что Польша готова прекратить железнодорожное сообщение с Беларусью.

Пограничная охрана Польши заявила о непосредственной причастности белорусской армии к провокациям на границе с Польшей.

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