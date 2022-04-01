Польша к 2040 году планирует построить 6 атомных реакторов на нескольких площадках
Компания Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), отвечающая за строительство 6 реакторов на нескольких площадках до 2040 года, уже представила отчет об оценке влияния на окружающую среду для первой атомной станции
Об этом докладывает World-nuclear-news.
В отчете, представленном Директорату по охране окружающей среды, исследуется влияние на окружающую среду строительства и эксплуатации первой в Польше атомной электростанции с генерирующей мощностью до 3750 МВт в районе муниципалитетов Хочево, Гневино и Коркова в провинции Померания.
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