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Польша изменит правила пребывания для украинцев 3 января 2023 года: что известно

27 октября, 2022 четверг
11:29
Мир

В Польше намерены изменить условия пребывания украинских беженцев, теперь они обязательно должны иметь номер PESEL

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

Отмечается, что украинские беженцы обязаны получить PESEL, польский идентификационный номер. Он будет храниться в приложении "Дия пл" (электронный документ, показывающий имя, фамилию, присвоенный номер PESEL, дату и место рождения, гражданство для подтверждения статуса). Согласно нововведению, справка о временной защите даст право украинцам пересекать польскую границу без необходимости многократного получения визы.

Кроме того, с 2023 года беженцам из Украины нужно будет платить за жилье. Украинцы, которые находятся в Польше более 120 дней, будут платить 50% общей стоимости (не более 40 злотых в день), а проживающие дольше 180 дней – 75% (максимум 60 злотых в день).

Однако эта обязанность не будет распространяться на людей, которые, например, из-за инвалидности, возраста, тяжелой жизненной ситуации, беременности или необходимости ухода за детьми не могут работать и зарабатывать деньги.

  • 19 октября Польша получила 147 млн евро от ЕС в помощь украинским беженцам. По данным польской пограничной службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польшу въехали более 7,11 млн украинцев, а 5,32 млн вернулись обратно. По данным МВД Польши, в настоящее время в стране находится 1,3-1,5 млн украинских беженцев.

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Польша
беженцы из Украины
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