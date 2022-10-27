Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

Отмечается, что украинские беженцы обязаны получить PESEL, польский идентификационный номер. Он будет храниться в приложении "Дия пл" (электронный документ, показывающий имя, фамилию, присвоенный номер PESEL, дату и место рождения, гражданство для подтверждения статуса). Согласно нововведению, справка о временной защите даст право украинцам пересекать польскую границу без необходимости многократного получения визы.



Кроме того, с 2023 года беженцам из Украины нужно будет платить за жилье. Украинцы, которые находятся в Польше более 120 дней, будут платить 50% общей стоимости (не более 40 злотых в день), а проживающие дольше 180 дней – 75% (максимум 60 злотых в день).



Однако эта обязанность не будет распространяться на людей, которые, например, из-за инвалидности, возраста, тяжелой жизненной ситуации, беременности или необходимости ухода за детьми не могут работать и зарабатывать деньги.

19 октября Польша получила 147 млн евро от ЕС в помощь украинским беженцам. По данным польской пограничной службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польшу въехали более 7,11 млн украинцев, а 5,32 млн вернулись обратно. По данным МВД Польши, в настоящее время в стране находится 1,3-1,5 млн украинских беженцев.

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