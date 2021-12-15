Польша изменила правила въезда для украинцев

Об этом сообщает The Guardian.

МИД Польши отмечает, что с 15 декабря 2021 года каждый человек перед прилетом в страну из-за пределов Шенгенской зоны (в том числе из Украины) должен сдать тест на COVID-19. Тест следует проводить не раньше чем за 24 часа до вылета. Вакцинированные люди также должны сдавать тесты.

В Минздраве Польши сообщили о 660 случаях смерти от коронавируса в сутки. В связи с ростом смертности вводятся новые ограничения на количество людей, которым разрешено находиться в ресторанах, гостиницах и театрах.

Ответственность за проверку статуса вакцинации возлагается на владельцев бизнеса.

Также школы перейдут на дистанционное обучение, дети не будут посещать школу с 20 декабря по 9 января. Ночные клубы тоже закроют.

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