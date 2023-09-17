Польша испытывает первый водородный локомотив

Об этом сообщает Polskie Radio.

Компания Orlen приобрела первый водородный локомотив в Польше у отечественного производителя железнодорожных транспортных средств PESA Bydgoszcz.

В долгосрочной перспективе концерн планирует сконцентрироваться на развитии рынка сбыта водорода и строительстве сети водородных АЗС для железнодорожного транспорта. К 2030 году компания планирует выделить 7 млрд 400 млн злотых на инвестиции в водородные технологии на основе возобновляемых источников энергии и технологии переработки бытовых отходов в водород.

"До середины 2024 года мы хотим опробовать этот локомотив в разных местах Польши, в несколько более простых поездках, но также в промышленном использовании, то есть во время его основной маневровой деятельности. После всех проверочных тестов и подготовки нашего завода, с точки зрения безопасности, для внедрения такого транспортного средства, мы ожидаем, что в следующем году локомотив приступит к своей основной работе", - сказал директор бюро водородных технологий и синтетических топлив группы Orlen Гжегож Юзьвяк.

Директор Департамента водородных технологий концерна Orlen Якуб Любинский подчеркнул, что поезд имеет нулевой уровень выбросов, поэтому абсолютно безопасен для окружающей среды.

"Это путешествие точно не нанесет вреда окружающей среде. Оно, безусловно, будет приятным, и это, безусловно, будет первая поездка такого типа, когда речь идет об использовании локомотива на таком маршруте", - сказал он.

Польские фирмы Orlen и Lotos Kolej планируют окончательно гидрогенизировать локомотивный парк на производственном заводе в Плоцке и других местах. Также Orlen развивает сеть общедоступных водородных заправок в Польше и за рубежом.

Справка

Водородный двигатель использует водород как топливо. Использование этого химического элемента позволит снизить истощение запасов углеводородных ресурсов. Вторая причина заинтересованности в подобных установках – снижение загрязнения окружающей среды.