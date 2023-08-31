В ответ на это власти Украины решили бойкотировать международные мероприятия в Польше, в которых запланировано участие украинских политиков. Даже тем политикам, кто ради отстаивания украинской позиции хотел бы участвовать в таких мероприятиях, незаконно ограничен выезд в Польшу.

Как сопредседатель украинско-польской межпарламентской группы, считаю это серьезной ошибкой украинской власти. Такое поведение правящей партии в Украине лишь усугубит антиукраинские тенденции в польской политике. Только диалог и сотрудничество для защиты Украины и Европы от российской агрессии, а не провоцированные конфликты на радость России должны быть приоритетом и польской и украинской политики.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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