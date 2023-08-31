Польша и Венгрия вопреки правилам ЕС хотят ограничить ввоз зерна из Украины
Частично за этим стоят популистские манипуляции перед выборами, которые должны пройти в Польше
В ответ на это власти Украины решили бойкотировать международные мероприятия в Польше, в которых запланировано участие украинских политиков. Даже тем политикам, кто ради отстаивания украинской позиции хотел бы участвовать в таких мероприятиях, незаконно ограничен выезд в Польшу.
Как сопредседатель украинско-польской межпарламентской группы, считаю это серьезной ошибкой украинской власти. Такое поведение правящей партии в Украине лишь усугубит антиукраинские тенденции в польской политике. Только диалог и сотрудничество для защиты Украины и Европы от российской агрессии, а не провоцированные конфликты на радость России должны быть приоритетом и польской и украинской политики.
Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.75Продажа 41.85
- Актуальное
- Важное