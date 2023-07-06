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Польша и Великобритания выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО

6 июля, 2023 четверг
07:14
Мир

Министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре

Об этом сообщает Голос Америки.

Руководители заявили, что процесс вступления Украины в НАТО, вероятно, будет ускорен из-за того, что у украинской армии уже есть вооруженное оборудование, предоставленное альянсом.

Кроме того, министры считают, что к Украине должен быть применен такой же подход, как и к Финляндии, когда она присоединилась к альянсу в начале этого года.

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартным в альянсе", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Клеверли добавил, что украинские военные имеют "большой опыт использования стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", и это должно сократить время для присоединения к альянсу.

"Процесс, по которому Швеция и Финляндия подали заявку на присоединение, а Финляндия в конце концов уже присоединилась к НАТО, был сокращен, потому что мы признали, что они высокоспособные военные государства. И я думаю, что мы должны поразмышлять над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместен для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев", - сказал Клеверли.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила , что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.

Украина
Польша
Финляндия
НАТО
Великобритания
Мир про Украину
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