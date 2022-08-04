Польша и Великобритания на 100% заполнили свои газовые хранилища накануне зимы
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что польские газохранилища полностью заполнены
Об этом сообщает "Польское радио" .
Свое заявление Москва сделала, представляя в сенате информацию об энергетической безопасности Польши. Министр отметила, что государство годами инвестирует в диверсификацию поставок газа и является исключением на фоне остальной Европы.
"На сегодняшний день у нас заполнены даже более чем на 100% газохранилища. Нам ничего не угрожает, если мы говорим о топливе. У нас диверсифицированная газовая инфраструктура. Также у нас полностью диверсифицированная структура поставки газа. Это исключение на фоне других стран Европейского Союза. Это подтверждает Международное энергетическое агентство", – сказала Москва.
Она подчеркнула, что Польше уже удалось полностью отказаться от российского газа, что высоко оценили партнеры из ЕС. Она добавила, что западные партнеры также соглашаются с тем, что Варшава права, говоря об использовании Кремлем энергетических ресурсов как инструмента влияния.
Российский оппозиционный телеграм-канал Ateo Breaking тоже представляет похожую статистику, свидетельствующую о том, что Европа будет готова к зиме, несмотря на шантаж со стороны России. А наилучшая ситуация в Великобритании и уже упомянутой, Польше.
Заполненность газовых хранилищ в Европе на начало августа:
- Германия – 70%,
- Испания – 78%,
- Чехия – 79%,
- Франция – 81%,
- Швеция – 91%,
- Польша – 99%,
- Великобритания – 100%.
"Это все, что нужно знать о верещании путинской пропаганды о том, что Европа замерзнет без газа", - отмечает издание.
- Об этом также сегодня, 4 августа, сообщили журналисты Reuters. Они отметили, что Европа рассчитывает добиться достаточного заполнения газовых хранилищ к началу отопительного сезона, но ожидается, что цена пополнения запасов в 10 раз превысит прошлогодние. Сейчас же наполненность хранилищ даже выше, чем в среднем за 5 последних лет. По состоянию на 2 августа европейские газовые хранилища были заполнены на 70,54%, что превышает 5-летний средний показатель в 70,32%.
- Пока Европа хоть и дороже, но обеспечивает себя топливом на зиму, Газпром сжигает излишки газа, которые отказался поставлять в ЕС, что лишь подтверждает политический подтекст ограничения газопоставок со стороны РФ.
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