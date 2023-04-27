Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Польша и Украина синхронно упростили поставки беспилотников для ВСУ

Польша и Украина синхронно упростили поставки беспилотников для ВСУ

27 апреля, 2023 четверг
22:58
Война с Россией

Польша по просьбе украинской стороны упростила экспорт дронов в Украину - решение вступит в силу с пятницы, 28 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Экспорт дронов будет осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного Министром развития и технологии Республики Польша.

Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БпЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с партнерами, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими.

"Сегодня у нас есть результат работы. Решение Правительства Польши будет способствовать ускорению поставок БПЛА на фронт, усилению обороноспособности Украины и ускорит победу над агрессором", - отметил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

В соответствии с решением Министра развития и технологий Республики Польша общим разрешением для экспорта БпЛА в Украину может воспользоваться любой субъект, имеющий местонахождение на территории Польши (коммерческая или неприбыльная организация или физическое лицо).

Введение общего разрешения освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

Следует отметить, что разрешение касается только определенной категории дронов, определенных в распоряжении.

При этом общее разрешение не предоставляется, если экспортер или поставщик знает о том, что указанные БПЛА могут быть предназначены для использования в разработке, производстве или эксплуатации оружия.

Также разрешение не предоставляется в случае использования их в качестве частей или компонентов вооружений, экспортированных без или с нарушением необходимого разрешения.

  • Напомним, 20 апреля стало известно, что Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках дронов и ракет: в мае проведет испытания.
Польша
помощь Украине
Читайте также:
Євросоюз
26 апреля, 2023 среда
Президент Италии поддержал скорейшее вступление Украины в Европейский Союз
Олександр Зінченко, "Арсенал" - "Манчестер Сіті", чемпіонат Англії, АПЛ
26 апреля, 2023 среда
"Ман Сити" разгромил "Арсенал" в выдающемся матче за чемпионство АПЛ
ЗРК Бук-М1
26 апреля, 2023 среда
Носители авиабомб можно уничтожить, установив западные ракеты на ЗРК "Бук", - военный эксперт Коваленко
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 апреля
23:18
В Дании подтвердили, что спецкорабль РФ находился у Северного потока накануне взрывов
22:30
Кулеба и Боррель обсудили ускорение поставок в Украину оружия и боеприпасов из ЕС
22:08
В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км, при действующих темпах на обезвреживание уйдет 757 лет, - аналитики Globsec
21:08
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Пока я не вижу предпосылок для парламентских выборов, должна закончиться война, - нардеп Княжицкий
21:05
Летом в Украине возможен дефицит электроэнергии, - глава Укрэнерго Кудрицкий
21:00
Обзор
Готовы ли ВСУ к наступлению, Россия сможет финансировать войну еще год, Пригожин шутит о Бахмуте, последствия разговора Си-Зеленского. Мировые СМИ об Украине 27 апреля
20:56
Украина получила второй дивизион ЗРК Patriot
20:44
США объявили о новых санкциях в отношении ФСБ РФ и КСИР Ирана
20:30
"Фокусируемся на сфере киберзащиты": Минцифры Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве
20:26
Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ
20:22
В Черкассах во время выдачи повесток трое работников ТЦК избили мужчину: говорят "вел себя провокационно", назначена служебная проверка
20:15
Российских и белорусских спортсменов не будут заставлять письменно осуждать вторжение РФ в Украину, - президент ASOIF
20:11
Возле Варшавы во время церемонии открытия аэропорта столкнулись два учебных самолета
20:00
OPINION
Может, где-то между временами и есть то время, что есть временем расплаты...
19:39
НАТО
Шмыгаль заявил, что в июле Украина ожидает услышать, когда станет членом НАТО
19:34
Решение о возврате доплат военным усложнило переговоры с МВФ, - глава НБУ
19:34
МАФы и 15 капитальных построек: УПЦ МП масштабно застроила территорию киевской лавры, - и.о. гендиректора заповедника
19:17
В Луганской области готовят 500 россиян, которых завербовали в местах лишения свободы, — Генштаб
19:04
Эксклюзив
Княжицкий: Томос должен быть внесен в законодательство Украины
19:03
OPINION
Мудрик, беги из "Челси"
19:00
Обзор
Победные новости 428 дня войны: украинские партизаны в Херсонской области ликвидируют оккупантов, а Шмыгаль встретился с Папой Римским
18:54
Toyota
Более 10 млн: в течение года Toyota произвела и продала рекордное количество автомобилей
18:50
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Министерство финансов не знает, были ли заложены в бюджет средства на выплаты военным, - нардеп Разумков
18:45
ПАСЕ
ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых в РФ
18:26
ВМС Ирана захватили нефтяной танкер, следовавший из Кувейта в США
18:19
В Укргидрометцентре прогнозируют, что 1–2 мая вода из Десны снова может подтопить Киев
18:06
Президент Южной Кореи в ходе визита в США пообещал продолжать поддержку Украины
18:04
OPINION
Победить в себе совка
17:46
До конца весны Украина получит промежуточный отчет по выполнению рекомендаций по вступлению в ЕС, - Шмыгаль
17:39
НБУ
Нацбанк улучшил прогноз по экономике Украины на 2023 год и размеру международных резервов
17:37
В Кыргызстане запретили деятельность "Радио Свобода"
17:31
В Украине до конца войны могут запретить производство и продажу сигарет для duty-free
17:24
Главе Полтавского райсуда, которая сливала ФСБ данные об азовцах, объявили подозрение
17:20
Эксклюзив
У Индии много российского вооружения, но вряд ли она будет продавать оружие в РФ, - военный эксперт Катков
17:16
Эрдоган после вчерашнего ухудшения здоровья поговорил с Путиным об Украине и зерновом соглашении
17:09
Михаил Федоров
В украинской школьной программе может появиться изучение искусственного интеллекта
17:00
Hyundai
Hyundai Motor планирует продать все заводы в России, - СМИ
16:58
УПЦ МП лишили права пользоваться земельными участками в Броварах
16:46
Враг ударил по селу возле Харькова: есть погибший и раненые работники облэнерго
16:46
В России объявили в розыск командующего украинскими ВМС Неижпапу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV