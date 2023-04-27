Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Экспорт дронов будет осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного Министром развития и технологии Республики Польша.

Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БпЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с партнерами, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими.

"Сегодня у нас есть результат работы. Решение Правительства Польши будет способствовать ускорению поставок БПЛА на фронт, усилению обороноспособности Украины и ускорит победу над агрессором", - отметил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

В соответствии с решением Министра развития и технологий Республики Польша общим разрешением для экспорта БпЛА в Украину может воспользоваться любой субъект, имеющий местонахождение на территории Польши (коммерческая или неприбыльная организация или физическое лицо).

Введение общего разрешения освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

Следует отметить, что разрешение касается только определенной категории дронов, определенных в распоряжении.

При этом общее разрешение не предоставляется, если экспортер или поставщик знает о том, что указанные БПЛА могут быть предназначены для использования в разработке, производстве или эксплуатации оружия.

Также разрешение не предоставляется в случае использования их в качестве частей или компонентов вооружений, экспортированных без или с нарушением необходимого разрешения.