Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в парламенте.

"Сначала это был список из 1,5 тыс. человек и компаний, сейчас он немного сузился. Эти предложения уволили бы частные средства, если бы государства обнаружили связь этих средств с продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью - мы поднимали этот вопрос. Мы понимаем и беспокойство партнеров в Европе в некоторых конкретных случаях", - рассказал Ландсбергис.

Министр сказал, что Литва и Польша приостановили принятие девятого пакета санкций Европейского Союза, эту позицию поддерживают и другие страны Балтии.

"Если бы сделали такого размера политическую дыру, одобренную всеми странами ЕС, я думаю, это использовали бы не только для решения всех вопросов, но и для значительного обхода санкций. Эта дискуссия продолжается. Литва и Польша остановили принятие пакета. Возможно, дискуссию перенесут на Европейский совет", - добавил Ландсбергис.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что РФ пытается использовать нарратив о том, что санкции останавливают сельхозпроизводство в странах третьего мира.

"В мире существует нарратив, продвигаемый по России, что санкции Евросоюза как-то ответственны за рост цен на продовольствие, особенно в странах третьего мира, хотя всем прекрасно известно, что ни одно сельскохозяйственное производство не под санкциями и это никак не связано. Некоторые олигархи и компании, связанные с бизнесом удобрений, попали под санкции", - сказала Шимоните.

Подчеркивается, что около десяти стран предлагают смягчить санкции.

1 декабря страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу.

6 декабря стало известно, что в девятый пакет санкций против РФ Европейская комиссия планирует внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 миллиарда евро.

Издание Politico отметило , что Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Венгрии, чтобы и разблокировала 18 млрд евро помощи Украине.

15 декабря Польша отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд евро помощи Европейского Союза для Украины.

Сейм Республики Польша признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры.

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