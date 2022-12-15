Польша и страны Балтии заблокировали новый санкционный пакет против РФ из-за предложенных ослаблений
Страны Балтии и Польша заблокировали принятие нового пакета санкций ЕС против России из-за предложенных некоторыми странами ослаблений
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в парламенте.
"Сначала это был список из 1,5 тыс. человек и компаний, сейчас он немного сузился. Эти предложения уволили бы частные средства, если бы государства обнаружили связь этих средств с продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью - мы поднимали этот вопрос. Мы понимаем и беспокойство партнеров в Европе в некоторых конкретных случаях", - рассказал Ландсбергис.
Министр сказал, что Литва и Польша приостановили принятие девятого пакета санкций Европейского Союза, эту позицию поддерживают и другие страны Балтии.
"Если бы сделали такого размера политическую дыру, одобренную всеми странами ЕС, я думаю, это использовали бы не только для решения всех вопросов, но и для значительного обхода санкций. Эта дискуссия продолжается. Литва и Польша остановили принятие пакета. Возможно, дискуссию перенесут на Европейский совет", - добавил Ландсбергис.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что РФ пытается использовать нарратив о том, что санкции останавливают сельхозпроизводство в странах третьего мира.
"В мире существует нарратив, продвигаемый по России, что санкции Евросоюза как-то ответственны за рост цен на продовольствие, особенно в странах третьего мира, хотя всем прекрасно известно, что ни одно сельскохозяйственное производство не под санкциями и это никак не связано. Некоторые олигархи и компании, связанные с бизнесом удобрений, попали под санкции", - сказала Шимоните.
Подчеркивается, что около десяти стран предлагают смягчить санкции.
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