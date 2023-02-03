Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду
Министры спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026
Об этом говорится в совместном заявлении, сообщает министерство образования, науки и спорта Литвы.
"В то время, когда свободные и демократические страны объединяют свои силы, чтобы усилить поддержку Украины в ее борьбе против захватнической войны России, которую поддерживает ее союзник Беларусь, и ввести дополнительные санкции против России как государственного спонсора терроризма, МОК начинает поиск специальных форм участия спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в 2024 году, что позволяет использовать спорт для легитимизации и отвлечения внимания от захватнической войны России против Украины", - говорится в обращении.
Они заявили, что попытки вернуть вышеупомянутых спортсменов в соревнования под занавесом нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран. кроме этого, это позволяет использовать спорт как фактор, предотвращающий незаконную агрессию против Украины.
"Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые отстранили спортсменов и представителей России и Беларуси от международных соревнований и организаций, и призываем их не менять свою позицию, пока Россия и Беларусь не прекратят агрессию против Украины", - заявили министры.
- 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающего за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.
- 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
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